Nkunku incanta con la Francia: un destro all’angolino riaccende i Bleus

Un’altra perla di Christopher Nkunku, stavolta con la maglia della Francia. Nel match contro l’Islanda, l’attaccante del Milan ha segnato un gol spettacolare che ha rimesso in equilibrio la gara, confermando il suo momento di forma anche in Nazionale.

Gol capolavoro di Nkunku: destro secco e preciso

La rete è arrivata al 63° minuto, quando l’Islanda era ancora avanti 1-0. Servito con un lancio lungo sulla sinistra, Nkunku è scattato con grande velocità, ha controllato il pallone e si è accentrato verso l’area. Dai sedici metri ha poi calciato con il destro, trovando un tiro potente e preciso che si è infilato a fil di palo.

Un gesto tecnico di alto livello, che ha lasciato immobile il portiere islandese e riportato la Francia in partita. Poco dopo, Jean-Philippe Mateta ha completato la rimonta siglando il definitivo 2-1.

Nkunku brilla anche con la Nazionale: il gol contro l’Islanda

Dopo un avvio brillante di stagione con il Milan, Nkunku sta vivendo un momento d’oro anche con i Bleus. La sua capacità di abbinare rapidità e tecnica lo rende una delle armi più imprevedibili per il commissario tecnico Didier Deschamps, che lo ha schierato dal primo minuto nel match in Islanda.

Il gol, oltre a essere decisivo per il risultato, conferma la crescita dell’attaccante rossonero, sempre più leader e riferimento offensivo in entrambe le maglie.

Con la Francia attesa da un nuovo test nelle qualificazioni al Mondiale 2026, Nkunku potrà proseguire la sua striscia positiva prima di tornare a disposizione del Milan per il prossimo turno di Serie A.