“Non era previsto”, Tare recrimina: che intoppo per il Milan

Il Milan sta vivendo un momento particolare tra rendimento di alcuni elementi e di alcuni problemi fisici accusati da giocatori, che hanno messo in difficoltà le turnazioni di mister Massimiliano Allegri. Anche Igli Tare ha sottolineato questa situazione nel pre-partita di Atalanta-Milan, con il fischio d’inizio previsto tra pochi minuti.

Tare sulla rosa corta: “A fine dicembre valuteremo”

Il direttore sportivo del Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del fischio d’inizio di Atalanta-Milan, gara delicatissima della nona giornata di campionato. In particolare, Tare è intervenuto in merito a possibili interventi di ritocco in occasione del mercato di gennaio, dove c’è l’esigenza di allungare la rosa e farsi trovare pronti e preparati in caso di infortunio.

Qui riportate le sue parole:

” Non era previsto che in nazionale si infortunassero così tanti giocatori, quando ci sono questi momenti dobbiamo essere consapevoli di avere una squadra forte e i ragazzi l’hanno dimostrato. Faremo le valutazioni a fine dicembre”.



Tare esalta l’ambiente del Milan

In particolare, Tare ha ribadito la totale fiducia nella squadra, sia a livello tecnico che a livello emotivo: lo spogliatoio del Milan è molto compatto e solidale, essendo capace di aiutare anche ragazzi in momenti difficili (come Gimenez in questo momento di secca realizzativa). Ecco cosa ha pronunciato il DS in merito: