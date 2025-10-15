Nuovo duello tra Milan e Inter: nel mirino la stellina della Bundesliga

Derby anche sul mercato tra Milan e Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambe le società stanno seguendo con attenzione Noah Atubolu, giovane portiere tedesco del Friburgo e già nel giro della nazionale. I rossoneri si sarebbero inseriti di recente nella corsa, mentre i nerazzurri lo monitorano da più tempo. Un nome che potrebbe accendere la prossima sessione estiva di calciomercato.

Milan e Inter sulle tracce di Atubolu

Il Milan è pronto a sfidare l’Inter per Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo. Secondo Tuttosport, il club rossonero ha intensificato i contatti nelle ultime settimane, riconoscendo nel giovane tedesco un possibile rinforzo in prospettiva.

Il profilo di Atubolu piace per personalità, struttura fisica e capacità con i piedi, caratteristiche che lo rendono ideale per una squadra che imposta dal basso.

Un derby anche fuori dal campo

La sfida tra le due milanesi non si gioca solo a San Siro. I nerazzurri, che osservano Atubolu da tempo come possibile erede di Sommer, vogliono anticipare la concorrenza, ma il Milan è pronto a inserirsi con decisione.

Per il club allenato da Massimiliano Allegri, l’obiettivo è trovare un portiere giovane da affiancare a Maignan nei prossimi anni qualora dovesse restare al Milan o, addirittura, sostituirlo nell’immediato.

Il contratto di Atubolu con il Friburgo scadrà nel 2027, ma la clausola inferiore ai 20 milioni di euro potrebbe favorire la costruzione di una trattativa già a gennaio.

Strategie e tempi dell’operazione

L’Inter, forte del lavoro di scouting portato avanti da tempo, resta in vantaggio, ma il Milan ha dalla sua un progetto giovane e ambizioso che potrebbe convincere il portiere. Entrambe le società monitorano la situazione, pronte a muoversi appena il Friburgo aprirà al dialogo.

Nei prossimi mesi si capirà se sarà una semplice suggestione o l’inizio di un vero derby di mercato.