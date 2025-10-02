Nuovo San Siro, Sala si espone: messaggio chiaro a Milan e Inter

Milan, Sala parla del tema stadio

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, mette le cose in chiaro sulla questione stadio: il messaggio a Inter e Milan è inequivocabile.

Il Consiglio Comunale ha detto sì alla cessione dello stadio San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Ma ora, come ha affermato lo stesso sindaco Giuseppe Sala, c’è da correre per le due società di Milano. La vendita della scala del calcio, dalle cui ceneri sorgerà uno stadio all’avanguardia con i tempi, si definirà con il rogito. Adesso, il primo cittadino di Milano si aspetta dei passi in avanti da parte di entrambi i club.

Sala si espone: messaggio per Inter e Milan

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sollecitato i due club. Il primo cittadino, come riportate da ‘Calcio e Finanza’, ha dichiarato: “Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ sullo stadio, perché evidentemente c’è l’agenda di Norman Foster e c’è anche il progetto che non so a che punto è”.

Sala ha anche specificato: “Non so quando inviteranno Norman Foster per iniziare a spiegare il progetto. Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per far vedere ai cittadini le qualità del nuovo stadio. Tema titolare effettivo? Non mi preoccupa. Ma bisogna lavorarci, le cose vanno fatte per bene. Questo deve preoccupare di più le squadre che a noi. I club sentiranno il dovere di essere molto trasparenti da questo punto di vista”.

Milan, Sala manda un messaggio sulla questione stadio – (LaPrese) SpazioMilan.it

Successivamente, Sala ha parlato delle voci legate all’asse con Letizia Moratti: “Sono malignità. Io con Moratti ho lavorato, abbiamo idee diverse ma in questi lunghi anni ci siamo sempre parlati. Non c’è nessun asse, e non c’è nessuna voglia di partiti della nazione, ma ci deve essere la volontà su alcuni temi di intenderci. Il tema dell’urbanistica, ad esempio, non lo risolve solo Milano, va risolto a livello nazionale. Quindi, se Forza Italia vuole partecipare a una riflessione io sono totalmente favorevole”.

Infine, Sala ha spiegato:Abbiamo una maggioranza solida. Su una vicenda che sapevamo sarebbe stata divisiva, come quella dello stadio, il risultato è importante. Verdi o Avs come partito politico decideranno cosa fare. Non sento il bisogno di cambiare, ma se valuteranno altre iniziative, sta nel loro libero arbitrio. Non li invito a lasciare la maggioranza ma se dovessero farlo capiremo come risistemare le cose”.

