Pioli commosso, quante emozioni: cosa è successo prima di Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina è la gara di Stefano Pioli. Il tecnico viola torna a San Siro per la prima volta dopo l’addio ai colori rossoneri, con cui ha scritto delle indimenticabili pagine di storia. Il suo ritorno è stato accolto, ovviamente, con grande affetto fin dal pre-partita: tantissimi i cori dei tifosi allo stadio per lui.

L’accoglienza stupenda dei tifosi del Milan

Sia alla lettura delle formazioni, che all’ingresso in campo appena prima l’inizio del match, il pubblico rossonero ha appludito il suo ex allenatore, intonando anche cori per lui. Pioli si è mostrato piuttosto commosso per questo affetto, come dichiarato anche a Dazn nell’intevista pre-match:

“La prima volta che torno qua, è una grande emozione e me l’aspettavo. Quello che ho vissuto in questo stadio è stato eccezionale. Ma il nostro momento è quello che è e dobbiamo restare concentrati”.

L’allenatore ha mostrato grande affetto anche per i tanti amici che ha avuto occasione di reincontrare. Le telecamere hanno beccato, in particolare, uno stupendo abbraccio con Zlatan Ibrahimovic, ma sicuramente non sarà stato l’unico incontro speciale per lui in occasione di una gara che ha un sapore decisamente diverso dal solito per lui.