Pulisic chiede scusa dopo Juve Milan: il messaggio fa sognare i tifosi

In casa Milan c’è in parte delusione dopo il pari contro la Juventus. Il club rossonero ha sprecato tanto, compreso un rigore con Pulisic.

Un pari che genera però tanti rimpianti, un rigore sbagliato e due occasioni fallite nel finale da Leao, il Milan esce paradossalmente deluso dopo il buon 0 a 0 ottenuto in trasferta contro la Juventus di Igor Tudor. In questa prima parte di stagione l’assoluto protagonista è stato Christian Pulisic che, abbastanza a sorpresa, è stato la delusione in casa rossonera. Il suo rigore sbagliato grida ancora vendetta tra i tifosi rossoneri.

E pensare che Pulisic è un rigorista di ottimo livello, ha sbagliato poche volte in carriera e addirittura ieri sera ha tirato alto il calcio di rigore che lo vedeva opposto a Di Gregorio. Una piccola delusione per il giocatore che dopo il rigore ha continuato a sbagliare, tanto che addirittura Allegri lo ha sostituito. In queste ore successive al match Pulisic ha mandato un segnale chiaro.

Pulisic ed il post sui social: il messaggio è chiaro

Attraverso il suo profilo Instagram Christian Pulisic ha voluto mandare un messaggio di scuse ai tifosi del Milan e – sebbene non ce ne fosse bisogno – ha mostrato ancora una volta il suo attaccamento alla maglia. Il talento americano è stato senza dubbio il miglior giocatore di questa prima parte di stagione e ha mandato un messaggio piuttosto importante:

“Mi uccide deludere questo club. Lavorerà 10 volte di più per sistemare le cose, forza Milan sempre!“. Una semplice storia che però illumina i tifosi che hanno sicuramente già perdonato il giocatore e che lo reputano un giocatore fondamentale per il club.