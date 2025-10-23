Pulisic rompe il silenzio: il MESSAGGIO social infiamma tutto il Milan! – IL POST

C’è grande attesa in casa Milan per il ritorno in campo di Christian Pulisic: l’esterno rossonero è uno degli uomini imprescindibili per Massimiliano Allegri, che spera quanto prima di contare su di lui. Contro il Pisa non ci sarà, ma l’ex Chelsea suona la carica sui social con un messaggio che sta facendo scatenare in questi minuti i sostenitori di fede rossonera. Pulisic appare sempre più determinato a mettersi, quanto prima, dei suoi compagni di squadra, per dare ulteriore supporto alla compagine attualmente in testa alla classifica di Serie A.

Christian Pulisic scalpita: il messaggio sui social è SUPER!

Il Milan spera di riaccogliere quanto prima Christian Pulisic, che ha rotto il silenzio con un post apparso sui social. “Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l’ora di tornare”, ha scritto l’esterno della nazionale statunitense sui social.

Il calciatore verrà rivalutato tra circa una settimana, stando a quanto viene fatto emergere. I tempi stimati per vedere in campo l’ex Chelsea sono di circa tre settimane: di conseguenza, Pulisic potrebbe tornare per la sfida contro il Parma dell’8 novembre o, nella peggiore delle ipotesi, dopo la terza sosta di stagione per le Nazionali.