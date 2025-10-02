“Qualche equilibrio si romperà?”: la riflessione sul Milan

Dopo una finestra di mercato estiva a dir poco frenetica, il Milan di Allegri si candida come grande protagonista di stagione: dove può arrivare la squadra di Max?

Dopo un esordio amaro, il Milan ha iniziato davvero a correre. Battuto il Napoli, agguantato il primo post, ora la Juventus per allungare in classifica e mandare un altro segnale forte alle dirette inseguitrici.

Sull’organico e la gestione dei rossoneri si sono interrogati in tanti in questo inizio di stagione, esprimendo pareri divergenti sui margini e sulle potenzialità della rosa a disposizione di mister Allegri. Se per qualcuno il distacco con Napoli ed Inter rimane ampio, per altri la finestra di mercato estiva ha ridotto non di poco il gap.

Queste le parole del giornalista Luca Bianchin riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Il Milan è da scudetto, è solo al secondo livello di sviluppo. Allegri si guarda intorno e vede la possibilità di espandere i confini del regno. Che cosa accadrà, quando Rafa Leao tornerà quello vero? E quando Nkunku sarà al 100%? O ancora, senza dover per forza guardare in attacco. Come andrà quando a Modric si potrà affiancare il calcio verticale di Jashari?

E quanto sarà difficile fare gol al Milan da febbraio, quando il mercato avrà verosimilmente portato rinforzi logici come un centrale dietro e un terzino? Insomma, si può crescere e parecchio. Semmai, si aprono domande. Leao lavorerà come Gimenez? Jashari troverà spazio? Qualche equilibrio si incrinerà? La situazione, in ogni caso, sembra ampiamente gestibile.