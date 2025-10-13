Rabiot, allarme rientrato: il Milan e Allegri tirano un sospiro di sollievo

Buone notizie per Adrien Rabiot e per il Milan. Dopo le preoccupazioni iniziali per il dolore al polpaccio avvertito in nazionale, gli esami effettuati in Francia hanno escluso qualsiasi problema muscolare. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il centrocampista ha rimediato solo una contusione nella sfida contro l’Azerbaigian.

L’allarme è rientrato

La Francia e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo. Rabiot non ha riportato alcuna lesione e tornerà presto a disposizione, anche se il suo impiego dal primo minuto nella prossima gara resta da valutare. Cosi ha spiegato Le Parisien che di “una semplice contusione nella gara contro l’Azerbaijan.”

Il giocatore proseguirà con un breve programma di recupero precauzionale prima di tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo a Milanello.

In dubbio per la sfida con l’Islanda

Lo staff medico della nazionale francese ha deciso di gestire il problema con cautela, lasciando a Rabiot il tempo necessario per recuperare la piena condizione. Resta comunque in dubbio la sua presenza dal primo minuto nella prossima sfida contro l’Islanda, ma la situazione è sotto controllo.

Per il Milan, impegnato nel prossimo turno di Serie A, si tratta di un sospiro di sollievo. L’ex centrocampista della Juventus è diventato un punto di riferimento nello scacchiere di Allegri, e la sua disponibilità sarà fondamentale per le prossime partite.