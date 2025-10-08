Rabiot contro Milan-Como in Australia: De Siervo duro con il francese!

Il Presidente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto al commento di Rabiot sulla partita in Australia.

Ad inizio settimana è arrivata l’ufficialità: dopo diverse settimane contraddistinte da varie ipotesi, ora l’idea è diventata realtà. Milan-Como, match in programma nel mese di febbraio, si giocherà in Australia, a Perth. La decisione presa nasce dalla necessità di trovare un luogo secondario a San Siro, che in quelle settimane sarà occupato dall’evento inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Da qui la decisione di “esportare” il calcio italiano nel continente australiano: una scelta di certo discutibile, ma che porterà visibilità e non solo al calcio italiano.

Milan-Como in Australia, De Siervo risponde a Rabiot: parole dure!

Nelle scorse ore, dal ritiro francese, Adrien Rabiot aveva commentato la decisione di giocare Milan-Como in Australia: “Una scelta completamente folle: si parla molto della salute dei calciatori, ma tutto ciò sembra assurdo“. Queste le parole del centrocampista francese, contrariato dalla decisione presa dalla UEFA e dalla Lega Serie A.

Le parole di Rabiot hanno fatto subito il giro del web, trovando appoggio ma anche disaccordo. Chi è completamente in disaccordo con il centrocampista francese è Luigi De Siervo, presidente della Lega Serie A. A margine dell’assemblea odierna della Lega, De Siervo ha risposto così a Rabiot:

Rabiot può anche avere ragione, ma si scorsa che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un ‘attività, ovvero quella di giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perchè si potesse giocare all’estero.

