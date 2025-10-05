Rabiot da brividi: l’ha detto in diretta

Juventus-Milan, Rabiot: “Partita equilibrata, ma potevamo fare di più”

Juventus e Milan si dividono la posta nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali di ottobre: allo Stadium finisce 0-0, un pareggio che lascia più rimpianti ai rossoneri per le occasioni create, ma non sfruttate nel finale.

A commentare la gara ai microfoni di DAZN è stato Adrien Rabiot, uno dei migliori in campo tra i bianconeri.

Rabiot commosso: tutte le parole

“Ci sono tanti compagni di squadra che conosco bene alla Juve, tutto lo stadio, lo staff. Sono contento di essere tornato qui, continuiamo il percorso”.

“Mi sono emozionato prima della partita, ma dovevamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni da gol, poi ci è mancato qualcosa, dobbiamo crescere come squadra. Potevamo fare molto di più come squadra. Vincere qua sarebbe stato importante. Importante non aver preso gol, vedremo la prossima partita ma abbiamo rimpianti stasera”.

“Avremmo dovuto usare di più la profondità e fare meglio anche davanti alla porta. Potevamo fare meglio e dare qualcosa di più. Potevamo fare di più e vincerla stasera“