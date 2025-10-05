Rabiot da brividi: l’ha detto in diretta

di
Adrien Rabiot

Juventus-Milan, Rabiot: “Partita equilibrata, ma potevamo fare di più”

Juventus e Milan si dividono la posta nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali di ottobre: allo Stadium finisce 0-0, un pareggio che lascia più rimpianti ai rossoneri per le occasioni create, ma non sfruttate nel finale.

A commentare la gara ai microfoni di DAZN è stato Adrien Rabiot, uno dei migliori in campo tra i bianconeri.

Rabiot commosso: tutte le parole

“Ci sono tanti compagni di squadra che conosco bene alla Juve, tutto lo stadio, lo staff. Sono contento di essere tornato qui, continuiamo il percorso”.

Rabiot esulta
Rabiot commosso: tutte le parole (LaPresse) – spaziomilan.it

“Mi sono emozionato prima della partita, ma dovevamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni da gol, poi ci è mancato qualcosa, dobbiamo crescere come squadra. Potevamo fare molto di più come squadra. Vincere qua sarebbe stato importante. Importante non aver preso gol, vedremo la prossima partita ma abbiamo rimpianti stasera”.

“Avremmo dovuto usare di più la profondità e fare meglio anche davanti alla porta. Potevamo fare meglio e dare qualcosa di più. Potevamo fare di più e vincerla stasera

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
Gestione cookie