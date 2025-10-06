Retroscena Milan, che beffa: “Poteva essere rossonero”

Il giorno dopo Juventus Milan non si parla soltanto della partita ma, come sempre, spuntano anche nuovi retroscena inerenti al calciomercato.

Il Milan affronta la sosta con tanta serenità e qualche rimpianto. Le occasioni sciupate di ieri sera sono ancora sicuramente nella testa di Massimiliano Allegri e anche di qualche giocatore. Arrivare a questo punto in vetta al campionato, battendo tra l’altro Napoli e Juventus, sarebbe stato davvero un gran risultato.

Bisogna invece accontentarsi un po’, tenendo comunque conto di una squadra che si sta esprimendo alla grande e che sicuramente dirà la sua per tutto l’arco della stagione. Stagione che, a quanto risulta dalle ultime indiscrezioni, poteva avere un protagonista in più. Stiamo parlando di un gioiellino che sta facendo grandi cose oggi in Serie A.

News Milan, mercato: Ahanor poteva essere rossonero

Quest’anno, nell’Atalanta, c’è un ragazzino non ancora maggiorenne che si sta prendendo la scena. Stiamo parlando di Honest Ahanor, difensore classe 2008 arrivato dal Genoa la scorsa estate. Pagato intorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi, poteva sembrare un investimento azzardato. E invece Ahanor sta dimostrando tutto il suo talento fin dal primo giorno.

E a quanto pare, non è un caso, che adesso c’è anche qualche club che lo rimpiange. Come dichiarato infatti dal noto giornalista Carlo Pellegatti, Ahanor è stato a lungo nel mirino della dirigenza del Milan ed è stato molto vicino a vestire la maglia rossonera. Alla fine la società ha investito su profili diversi e l’Atalanta se l’è accaparrato. Per la gioia dei Percassi e per il rimpianto del diavolo.