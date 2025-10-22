Ribaltone in casa Milan, novità dirigenziale: la decisione è presa

Novità a livello dirigenziale per quanto riguarda il Milan. Ne ha parlato in giornata il giornalista Matteo Moretto in un video sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano.

La notizia riguarda Massimo Calvelli, amministratore delegato dell’ATP, che è entrato a far parte del mondo Milan e di RedBird ormai lo scorso luglio. All’interno dell’asset del Diavolo, molto presto, le cose cambieranno grazie all’introduzione di questa figura.

Milan, Moretto rivela nuove dinamiche societarie: “Calvelli avrà più potere”

Nell’ormai prossima ridefinizione delle posizioni interne e della struttura del nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan, come riportato da Matteo Moretto, emergerà la figura di Massimo Calvelli.

Quest’ultimo ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato dell’ATP per un lungo periodo e dallo scorso luglio è entrato a far parte del mondo RedBird. Il giornalista ed esperto di mercato ha rivelato un importante novità riguardo il 50enne:

“Tra poco nel Milan ci sarà questo nuovo CdA, e verranno ridefinite le posizioni interne a livello di organigramma. Vi posso dire che Massimo Calvelli, che ha ricoperto il ruolo di AD dell’ATP per diverso tempo, è entrato da luglio a far parte del mondo RedBird, e da quanto mi risulta avrà sempre più potere, o comunque ricoprirà un ruolo un po’ più in vista rispetto al ruolo ricoperto fino ad ora”.

RedBird, chi è Massimo Calvelli? L’approfondimento

Massimo Calvelli, classe 1974, è un dirigente sportivo ed ex tennista italiano. Nella sua carriera sportiva è diventato professionista nel 1992 e ha gareggiato brevemente nel tour raggiungendo come miglior ranking nel singolare maschile la posizione di numero 255 al mondo.

In seguito, ha assunto il ruolo di amministratore delegato dell’ATP. In passato, è stato direttore esecutivo marketing della Nike. Ha maturato tanta esperienza manageriale in ambito professionistico, gestendo i principali contratti di sponsorizzazione e guadagnandosi la fama di negoziatore corretto.