Ritorno di fiamma Milan, Tare ci prova: affondo possibile a gennaio

Tiene ancora banco il mercato in casa Milan. Nelle ultime ore è nato un nuovo interessante rumors che riguarda il club, Tare ci pensa sul serio.

Nella sessione estiva di calciomercato il Milan ha attuato una vera e propria rivoluzione. Sono arrivati nomi in ogni reparto e il club ha provato in tutto e per tutto le richieste dei tifosi e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Il club rossonero ha comprato in tutti i reparti anche se probabilmente si poteva fare qualcosa di più nel reparto difensivo, una zona di campo dove il club è apparso incompleto.

Nella fase finale di Milan Napoli Allegri è stato costretto a mettere Bartesaghi ed Akhetame, oltre a De Winter al posto dell’infortunato Tomori. Il Milan cosi sembra avere qualche piccolo problemino nel reparto difensivo, la squadra ha qualche difficoltà e quindi non è da escludere un nuovo intervento sul mercato; occhio al futuro.

Sorpresa Milan, il club vuole chiudere: colpo in Premier League

Come riporta Calciomercato.com il Milan starebbe valutando la situazione del difensore centrale del Liverpool Joe Gomez, giocatore già inseguito e ad un passo dal club rossonero in estate. L’affare è saltato per vari motivi ma alla fine si potrebbe chiudere comunque tra pochi mesi, staremo a vedere se il colpo riuscirà o meno.

Il Liverpool deve trovare un sostituto, soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Giovanni Leoni ma al momento Gomez è in uscita e il Milan vorrebbe chiudere in maniera low cost.