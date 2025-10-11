San Siro, chiesto l’annullamento della delibera: ecco chi c’è dietro al ricorso

San Siro, ricorso contro la delibera

Arriva il primo ricorso al Tar contro la vendita dello stadio San Siro: è stato chiesto l’annullamento della delibera.

Alcuni ambientalisti e residenti della zona San Siro si stano muovendo con grande determinazione per l’annullamento della delibera concessa dal Comune a Inter e Milan per l’acquisizione della scala del calcio e delle aree limitrofe.

Primo ricorso al Tar: ecco chi rema contro il progetto San Siro

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre, il Consiglio Comunale ha dato il via libera definitivo per la cessione dello stadio San Siro. Questo dopo una seduta estenuante e lunga, finita alle 4 di notte. La delibera, però, non è stata accolta bene da una frangia della politica milanese. Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Calcio e Finanza’, l’associazione del Gruppo Verde San Siro e diversi abitanti della zona hanno presentato i motivi del ricorso, avanzat0 dopo la delibera approvata dal Comune.

Tramite gli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, è stato chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Inoltre, le parti in causa hanno preteso la sospensione in via d’urgenza della delibera, così da evitare che sia stipulato il contratto di vendita per Inter e Milan, in attesa dell’udienza,

San Siro, ricorso contro la delibera del Consiglio Comunale – (LaPresse) SpazioInter.it

Dopo la raccolta delle deleghe, nei prossimi giorni verrà notificato il ricorso per l’annullamento della delibera. Nei motivi aggiuntivi presentati da ambientalisti e residenti della zona San Siro ci sono le violazioni del procedimento per l’approvazione della delibera e la violazione delle normative ambientali.

Il Consiglio Comunale ha venduto San Siro a Milan e Inter per 197 milioni di euro. I club in questione dovranno effettuare il rogito entro il 10 novembre. L’obiettivo delle due società è quello di completare tutto l’iter necessario nella prima metà del 2027, in modo da chiudere i lavori per il nuovo stadio entro il 2031, ovvero, in tempo per ospitare gli Europei del 2032.

Nunzio Marrazzo

