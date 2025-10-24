Scudetto Milan, Cassano lancia la miccia ed esce allo scoperto: “Ci sono altre squadre…”

La lotta Scudetto di questa stagione si preannuncia rovente, con i campioni in carica del Napoli che faranno di tutto per riconfermarsi sul tetto d’Italia e le avversarie pronte ad insidiarne gli obiettivi. Anche il Milan conserva il sogno tricolore, complice l’arrivo di una figura carismatica e vincente come Massimiliano Allegri e l’assenza di impegni europei nel corso della settimana.

L’esclusione dalle coppe, che ha precluso il Diavolo dalla partecipazione ai match in giro per l’Europa per quest’annata, può essere un punto di vantaggio per i rossoneri. Esempio lampante proprio il Napoli, che nella scorsa stagione ha tratto beneficio dal singolo impegno settimanale trovando infine una vittoria storica. Degli equilibri del campionato ha parlato anche Antonio Cassano, sempre pronto a dire la propria sui temi calcistici di attualità.

Cassano interviene sulla lotta Scudetto: la posizione dell’ex attaccante sul Milan di Allegri

Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha dato il proprio punto di vista sulla bagarre che riguarderà i top club italiani per la vittoria dello Scudetto. L’ex calciatore ha le idee chiare sul Milan, considerato tra le più forti del campionato ma di certo non la favorita per il titolo. Queste le sue dichiarazioni nel corso della puntata:

“Sicuramente sarebbe un’impresa, perché ci sono minimo 3 squadre più forti del Milan. Minimo. Ricordiamoci però, che anche chi vince i campionati non rimane nella storia per identità, per idea. Guardiamo il Leicester di Ranieri. Ha vinto, non sanno neanche loro come l’hanno fatto. Rimangono negli annali come Leicester, però giocavano alla carlona. Quindi il Milan sicuramente farebbe un’impresa”.

Stando all’idea dell’ex attaccante, il Milan partirebbe dunque un po’ indietro nelle gerarchie e nell’equilibrio delle forze del torneo. Non è tuttavia da escludere che i rossoneri possano tenere i ritmi attuali fino alla fine della stagione, con il sogno – e non obiettivo assoluto – di alzare al cielo il titolo numero 20 nella propria storia.