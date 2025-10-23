Scudetto Milan: “Dovrebbero svenire Napoli e Inter”, il giudizio fa infuriare i tifosi rossoneri

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha espresso un giudizio netto sulla corsa Scudetto 2025, indicando il Milan come outsider rispetto a Inter e Napoli. Secondo lui, i rossoneri possono sperare solo se le rivali dovessero calare drasticamente di rendimento. Le sue parole, pronunciate durante una diretta radiofonica, hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Le parole di Zazzaroni sulla corsa al titolo

Nel suo intervento, Zazzaroni ha analizzato il momento delle big della Serie A, chiarendo che il Milan “sta rendendo più di quanto previsto” ma non ha ancora la solidità per competere fino in fondo.

“Per me ancora no. Sta over-performando ora. Dovrebbero svenire Napoli e Inter per vincere”

L’osservazione si inserisce in un contesto di grande equilibrio, dove ogni passo falso può influire sulla classifica. L’opinione del direttore del Corriere dello Sport riprende anche il pensiero di Antonio Conte, secondo cui le idee contano quanto il talento.

Inter e Napoli restano le favorite

Per Zazzaroni, l’Inter dispone di “due ottimi attaccanti” e di una rosa più completa rispetto allo scorso anno. Sul Napoli, il giornalista ha sottolineato che “le assenze pesano e i nuovi devono ancora integrarsi pienamente”.

“Nel Napoli contano tanto le assenze… L’Inter però che corre ora.”

Il suo ragionamento si basa sui valori tecnici e sulla continuità dei progetti, elementi che per ora pongono i campioni in carica e i nerazzurri un gradino sopra gli uomini di Massimiliano Allegri e degli altri contendenti.

Un campionato aperto e incerto

Nonostante le differenze di rendimento, Zazzaroni ha concluso con una nota di equilibrio, ricordando che “il calcio italiano vive di cicli imprevedibili” e che nulla è deciso. La Serie A 2025-26 resta aperta a ogni scenario, con il Milan pronto a smentire chi lo considera sfavorito.

Per i tifosi, sarà una stagione tutta da seguire, tra sorprese, cali improvvisi e rivalità che tengono vivo il fascino del campionato.