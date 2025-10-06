Serie A, svelti anticipi e posticipi: ecco quando gioca il Milan

Pubblicato il calendario dei postici e degli anticipi di Serie A: ecco quando giocheranno i rossoneri!

La Serie A ha rilasciato le date ufficiali di anticipi e posticipi per le prossime giornate di campionato. Le gare sono valide per le giornate dalla 13ª e la 22ª. La programmazione disegna un percorso mediatico e competitivo denso di sfide sotto i riflettori.

Il Milan al ritorno dalla sosta affronterà un tour de force ricco di appuntamenti e la nuova programmazione della Serie A definisce il percorso dei rossoneri. Tra grandi sfide, rotazioni delicate e momenti chiave per la classifica. Un calendario che mette alla prova la continuità, la profondità della rosa e la capacità di mantenere concentrazione lungo un cammino irregolare ma strategico.

Svelate le date delle prossime gare di Serie A, ecco quando giocherà il Milan

Nel cuore della programmazione spiccano le sfide con Lazio, Roma e Inter, tre gare che possono incidere non solo sulla classifica ma anche sul morale del gruppo. Per il Milan, questo significa entrare in una fase di gestione più complessa: alternare incontri ad alta tensione con partite sulla carta più accessibili impone di non abbassare mai il livello di attenzione. Di seguito il calendario completo:

Torino-Milan – Lunedì 08/12/2025 ore 20.45

Milan-Lazio – Sabato 29/11/2025 ore 20.45

Milan-Sassuolo – Domenica 14/12/2025 ore 12.30

Como-Milan – Giovedì 15/01/2026 ore 20.45 (sarà recuperata a gennaio causa Supercoppa Italiana)

Milan-Verona – Domenica 28/12/2025 ore 12.30

Cagliari-Milan – Venerdì 02/01/2026 ore 20.45

Milan-Genoa – Giovedì 08/01/2026 ore 20.45

Fiorentina-Milan – Domenica 11/01/2026 ore 15.00

Milan-Lecce – Domenica 18/01/2026 ore 20.45

Roma-Milan – Domenica 25/01/2026 ore 20.45