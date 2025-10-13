Sogno impossibile per il Milan di Allegri: la moglie del bomber frena l’affare

Il futuro di Robert Lewandowski è tornato al centro delle attenzioni del mercato europeo. L’attaccante del Barcellona, che ha un contratto in scadenza e 37 anni da compiere, sta valutando se prolungare la carriera o dedicarsi alla vita fuori dal campo. Nel frattempo, il suo nome è tornato a circolare anche in orbita Milan, guidato da Massimiliano Allegri.

Famiglia e vita a Barcellona

Secondo quanto riportato da Sport, il fuoriclasse polacco avrebbe escluso categoricamente l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, nonostante le offerte milionarie arrivate nelle ultime settimane. La priorità di Lewandowski resta la famiglia e la qualità della vita nella Catalogna, dove la moglie si è perfettamente ambientata.

Insomma, a spingere per la permanenza a Barcellona sarebbe la moglie. Il giocatore, da sempre meticoloso nella gestione della propria carriera, starebbe valutando la possibilità di restare vicino a Barcellona, anche in caso di cambio di maglia, scegliendo eventualmente un club europeo non troppo distante.

Il sogno rossonero resta complicato

In Italia, il nome di Lewandowski continua a evocare suggestioni. Per il Milan, il suo arrivo rappresenterebbe un colpo da copertina, ma anche un’operazione fuori portata.

Il nodo principale resta l’ingaggio, troppo alto per i parametri del club rossonero. Oltre al fattore economico, pesa la volontà del giocatore di restare vicino alla Spagna, dove ha costruito il suo equilibrio personale e familiare.

Tra affetti, ambizioni e realismo, Lewandowski sembra orientato a chiudere la carriera nel suo ambiente ideale. Il Milan lo ammira, ma sa che il sogno resterà tale.