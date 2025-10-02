Tare pazzo di Milan: “Se hai un sogno devi lottare”

Il direttore sportivo rossonero racconta il suo passato ed il suo presente; “Il Milan è parte integrante della mia vita”

La stagione dei rossoneri sta viaggiando a gonfie vele. Il primo posto in campionato certifica il buon lavoro fatto recentemente. La rivoluzione partita dalle fondamenta andata in scena questa estate sta dando i suoi frutti, con tutti i nuovi volti a Milanello che stanno lavorando in maniera egregia. Tra i più importanti vi è quello di Igli Tare, ambientatosi in ottimo modo nella sua nuova casa. Il DS albanese ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di questi suoi primi mesi in rossonero, lasciandosi andare con parole al miele.

Milan, senti Tare: “Un onore far parte di questo club”

Il nuovo Milan ha ormai preso forma, con tutti i nuovi acquisti che si stanno ritagliando il proprio spazio. Se il mercato sta venendo considerato positivo, il popolo rossonero deve un grazie al direttore sportivo Igli Tare. Proprio Tare ha rilasciato un’intervista a Top Story di Grida Duma, dove ha raccontato il suo non facile passato ed il suo radioso presente.

Durante il programma albanese, il ds rossonero ha speso parole al miele verso il suo Milan: “È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita”.

Tare ha anche parlato della scelta di puntare su Allegri: “La società ha supportato la mia idea di assumerlo – spiega il ds – la sua esperienza ed il modo in cui gestisce le situazioni con la squadra e la società sono ottimi”.

Il direttore sportivo albanese ha infine raccontato come sia stato costretto a lasciare da giovane il suo paese natale, inseguendo un sogno che poi si è realizzato: “Ai miei amici in Albania dicevo sempre che prima o poi sarei arrivato in Serie A, ho lasciato il mio paese anche per questo. Se hai un sogno devi saper lottare per realizzarlo.”