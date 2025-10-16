Tegola Rabiot, lo stop fa tremare il Milan: quanto potrebbe restare fuoti

La sosta delle nazionali sta portando una serie di guai fisici per il Milan di Massimiliano Allegri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Adrien Rabiot hanno infatti evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, con uno stop che potrebbe rivelarsi per nulla breve.

Allegri trema: lungo stop per Rabiot?

Il giocatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si teme un mese di stop.

Il giocatore salterà quindi certamente le gare contro Fiorentina e Pisa, ma è in forte dubbio anche per i big match contro l’Atalanta e contro la Roma. Più plausibile, invece, un suo recupero per il match contro il Parma dell’8 novembre o, almeno, per il derby di Milano post-sosta del 23 novembre.

Il Milan perde un punto fermo

Un infortunio pesante per la squadra di Allegri, che nelle ultime settimane aveva già dovuto fare i conti con diverse assenze. Rabiot era diventato una pedina fondamentale nel nuovo centrocampo milanista e il suo recupero rappresenta ora una priorità.

Il club rossonero monitorerà i progressi del francese nei prossimi giorni, con la speranza di riaverlo prima della lunga serie di impegni di novembre in Serie A e Coppa Italia. La sosta doveva servire a ricaricare energie, ma per il Milan si sta trasformando in un periodo da incubo in virtù dei tantissimi infortuni.