Tra Ancelotti e il grande ex Milan è guerra, che smacco: “Non si sono più sentiti”

Un legame forte, nato negli anni rossoneri e interrotto bruscamente dopo l’esperienza di Napoli. In un’intervista al Corriere della Sera, Katia Ancelotti, figlia di Carlo Ancelotti, ha raccontato il dolore del padre per la fine del rapporto con Gennaro Gattuso, suo ex giocatore e poi successore sulla panchina azzurra.

Alla domanda se i due si siano chiariti dopo l’esonero di suo padre, la risposta è stata diretta e sincera.

“Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale”.

Un rapporto interrotto dopo Napoli

Il passaggio di testimone tra i due ex compagni di squadra nel 2019 non fu semplice. Ancelotti lasciò il Napoli dopo l’eliminazione in Champions League, e Gattuso fu scelto per sostituirlo. Da allora, nessun contatto tra i due tecnici.

“Ci auguriamo tutti che l’Italia vada al Mondiale. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?! È un dato di fatto, è storia”.

Parole che lasciano trasparire affetto ma anche amarezza per un rapporto umano che sembrava solido.

L’orgoglio di un padre e il rispetto di un’amicizia finita

Carlo Ancelotti, oggi alla guida del Brasile, ha sempre mantenuto rispetto e discrezione nei confronti di Gattuso, nonostante la delusione. L’episodio raccontato da Katia mostra la parte più umana di uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale, cresciuto nel Milan e legato per sempre ai suoi ex giocatori.

Nel cuore dei tifosi rossoneri resta l’immagine di due uomini che hanno condiviso spogliatoio, vittorie e valori. Oggi li divide il silenzio, ma anche la consapevolezza di un rispetto nei loro confronti che non si cancella.