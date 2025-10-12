ULTIM’ORA – Milan, continua l’incubo Nazionali: si fermano altri due titolarissimi

Sfortuna senza fine per il Milan, che rischia di perdere altri due top rossoneri. Entrambi i giocatori non si sono allenati con le loro rispettive Nazionali.

Da sempre la sosta per le Nazionali rappresenta per le squadre di club un periodo di angoscia ed ansia interminabile. Il rischio di vedere i propri giocatori infortunarsi è costantemente dietro l’angolo. Un rischio che di fatto sta diventando una certezze per il Milan, che nel giro di poche ore sta perdendo diversi rossoneri per infortunio.

Negli scorsi giorni sono arrivate brutte notizie dall’Ecuador riguardo Pervis Estupinan e dal Belgio per Alexis Saelemaekers. Per l’ecuadoregno si tratta di un problema alla caviglia, mentre per il belga c’è il rischio stiramento. Nella giornata di oggi però, come se non bastasse, c’è preoccupazione per altri due rossoneri.

Milan, niente allenamento per Leao e Rabiot: rischio infortunio?

Si sta rivelando una domenica a dir poco tragica per il Milan, che ora rischia di perdere anche Rafael Leao e Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dai portoghesi di A Bola, Leao non si sarebbe allenato con il resto dei compagni in vista della sfida contro l’Ungheria. Sul fronte Rabiot, invece, a dare dettagli è stato direttamente il ct francese Didier Deschamps.

Durante la conferenze stampa, infatti, il commissario tecnico dei transalpini ha rivelato che Rabiot non si è allenato con la squadra per un fastidio al polpaccio dopo un colpo subito nella gara contro Azerbaigian, nella quale ha ancora trovato il gol.

Una doppia brutta notizia per il Milan, che tra una settimana tornerà in campo per affrontare la Fiorentina di Stefano Pioli. Il rischio concreto è di arrivare alla gara in una situazione di totale emergenza, con diversi titolari indisponibili. Un periodo di certo non fortunato per il Diavolo, dopo che sul campo sembrava essere finalmente stata trovata la quadra dopo stagioni a dir poco confusionarie.