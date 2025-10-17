Ultim’ora Milan, piove sul bagnato: un rossonero non si è allenato, il motivo

Oltre Pulisic e Rabiot, scatta l’allarme anche per un altro giocatore in casa Milan. Un giocatore rossonero si è dovuto fermare a Milanello per un pestone e a fare il punto della situazione in queste ore è stata la redazione di ‘Sky Sport’. L’obiettivo è ritrovare piena forma in vista della prossima sfida contro la Fiorentina in cui ci saranno già diversi forfait per Massimiliano Allegri.

Milan, Nkunku si ferma in allenamento: l’aggiornamento da ‘Sky Sport’

Christopher Nkunku, nell’ultima seduta di lavoro del gruppo, non si è allenato con i compagni a causa di un pestone rimediato durante una sessione di lavoro a Milanello. Sembrerebbe essere nulla di grave, ma lo staff medico del Milan ha preferito un giorno di cautela per evitare rischi.

Nkunku non ha perciò preso parte all’ultimo allenamento con la squadra e oggi verrà monitorato. Così si capirà se potrà tornare in gruppo.

Il Milan, in un periodo ricco di impegni, vuole gestire al meglio la condizione dei suoi giocatori chiave. Soprattutto dopo i problemi fisici di Pulisic e Rabiot.

La prossima sfida contro la Fiorentina, in programma per domenica 19 ottobre, rappresenta un test importante per i rossoneri. Nkunku è uno dei profili più attesi dopo il suo arrivo estivo e la sua presenza dal primo minuto potrebbe dare nuova linfa all’attacco milanista.

In casa Milan si respira cauto ottimismo, come riferito da ‘Sky Sport’, ma la precauzione non è mai troppa. Il giocatore ha già svolto parte del lavoro atletico individuale e, se non ci saranno fastidi, tornerà a disposizione per la partita. Allegri ora spera di poter contare su di lui per dare imprevedibilità e qualità nella trequarti.