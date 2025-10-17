Ultim’ora Milan, recuperato in extremis il calciatore: gioia per Allegri in vista della Fiorentina

Buone notizie in casa Milan: il calciatore è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e sarà convocato per la partita contro la Fiorentina, in programma domenica sera a San Siro. Quest’ultimo ha smaltito i problemi fisici che lo avevano tenuto fermo e si candida per una maglia da titolare. La sfida è cruciale: un successo potrebbe riportare i rossoneri in vetta alla classifica, a seconda dei risultati di Napoli e Roma.

Il ritorno di Saelemaekers

Dopo giorni di lavoro personalizzato, Saelemaekers ha completato l’intero allenamento con il gruppo e ha ricevuto il via libera dello staff medico. Allegri può così contare su una pedina importante per la corsia destra, capace di dare intensità e copertura.

Il suo rientro offre nuove soluzioni tattiche, soprattutto nella gestione dei cambi, elemento decisivo in una fase di calendario intensa per il Milan.

Milan verso la vetta, Fiorentina in difficoltà

I rossoneri arrivano alla settima giornata con la possibilità di tornare primi in Serie A, ma dipenderà dai risultati di Napoli e Roma, impegnate rispettivamente contro Torino e Inter. Una vittoria a San Siro darebbe un segnale chiaro alla concorrenza.

La Fiorentina, invece, vive un momento complicato. La squadra di Stefano Pioli non ha ancora centrato una vittoria in campionato e potrebbe dover fare a meno di Moise Kean, alle prese con un fastidio muscolare. L’assenza del centravanti costringerebbe i viola a ridisegnare l’attacco, probabilmente con Roberto Piccoli al centro.

L’importanza del belga

Per il Milan, ritrovare Saelemaekers è una notizia che va oltre l’aspetto tecnico: significa recuperare equilibrio, grinta e versatilità. San Siro si prepara a un’altra notte di calcio pesante, dove il margine d’errore è minimo e ogni dettaglio può valere il primato.