Verso Atalanta – Milan, Allegri tra infortuni e recuperi: doppia notizia

Dopo il pareggio in extremis contro il Pisa, il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida con l’Atalanta di Ivan Juric. La squadra di Massimiliano Allegri vive un momento delicato della stagione, chiamata a ritrovare ritmo e risultati dopo settimane altalenanti. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere davanti al proprio pubblico e agguantare le vetta.

Focus sugli infortuni

La nota negativa arriva da Pervis Estupinan. Il difensore ecuadoregno, alle prese con un problema alla caviglia rimediato durante la sosta per le Nazionali, non sarà a disposizione contro l’Atalanta. Anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato a Milanello.

La sua assenza pesa sulla fascia sinistra, costringendo Allegri a rivedere alcune soluzioni tattiche in vista di un avversario fisico e organizzato.

Il rientro di Loftus-Cheek

Sorrisi invece per Ruben Loftus-Cheek, tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori nella gara con la Fiorentina. Il centrocampista inglese sarà convocato per la sfida di Bergamo e potrebbe partire titolare, dando al Milan forza e inserimenti nel cuore del campo.

Un recupero importante per Allegri, che ritrova una pedina chiave in un momento in cui servono equilibrio e personalità.

La sfida del New Balance Arena

L’Atalanta arriva alla partita con un bilancio particolare. La squadra di Juric fatica a trovare continuità di vittorie, ma resta ancora imbattuta in Serie A dopo otto giornate. I numerosi pareggi hanno rallentato la corsa dei bergamaschi, che però mantengono solidità e spirito competitivo.

Per il Milan si tratta di una prova di maturità: vincere a Bergamo significherebbe rilanciarsi dopo il mezzo passo falso con il Pisa e inviare un segnale forte alle dirette concorrenti.

In un clima di attesa e tensione positiva, Allegri chiede al gruppo di reagire con carattere. Loftus-Cheek è pronto a guidare la riscossa, mentre Estupinan continuerà a lavorare per tornare al più presto a disposizione.