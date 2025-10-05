Verso Juve Milan, Tudor su Allegri: “É la storia bianconera”

A poche ore dal big match dello Stadium, arrivano nuove dichiarazioni dell’allenatore bianconero: in particolare colpiscono le parole sul tecnico rossonero.

È una domenica di Serie A davvero importante questa. Probabilmente non ancora decisiva, considerando che siamo al 5 di ottobre, ma sicuramente potrà dire tanto sull’andamento di questo campionato. A breve si affronteranno infatti Roma e Fiorentina, seguite dalla sfida tra Napoli e Genoa, per poi concludere con il big match di questa sera tra Juventus e Milan.

Proprio l’allenatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito al posticipo serale dello Stadium. In particolare, hanno lasciato il segno i commenti sull’attuale tecnico rossonero che, come sappiamo, è stato diversi anni in bianconero.

News Milan, Tudor: “Allegri grande allenatore e grande uomo”

Intercettato dai microfoni di Dazn, Igor Tudor è tornato sulla partita di stasera e soprattutto sulla sfida con Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico rossonero è stato seduto sulla panchina bianconera per ben otto anni, pur con una pausa in mezzo di due, prima di tornare a sedere su quella del diavolo:

“La storia parla per lui è stato qui diversi anni e tutti i trofei vinti sono un qualcosa che non si cancella“. In più è un allenatore molto preparato e lo apprezzo tanto anche come persona“.

Un riconoscimento quindi importante e sincero a pochissime ore da questa fantastica sfida. Ci auguriamo possa regalarci lo spettacolo e le emozioni che tutti noi ci aspettiamo.