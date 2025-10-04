Verso Juve-Milan, Tudor teme un rossonero: ecco di chi si tratta

Igor Tudor ha parlato alla vigilia della partita col Milan: i suoi uomini devono cercare di fermare un rossonero in particolare

Domani sera i riflettori sono pronti ad accendersi all’Allianz Stadium di Torino, in occasione del posticipo Juventus-Milan valido per la sesta giornata di campionato. Rossoneri in testa a pari merito con Napoli e Roma, seguiti proprio dai bianconeri con un punto in meno.

Gara da non sbagliare da entrambe le parti: per il Diavolo la possibilità di godersi tranquillamente la sosta da primo della classe, mentre la Vecchia Signora vorrebbe rimanere nelle posizioni di vertice e vincere il secondo big match stagionale dopo il successo con l’Inter. Proprio il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor è consapevole della difficoltà della gara e quest’oggi ha tenuto la consueta conferenza stampa pre partita.

Tudor tiene alta la guardia: occhio a Modric

Durante la conferenza stampa, Igor Tudor si è soffermato sul connazionale Luka Modrić. L’ex Real Madrid arrivato in estate sta sorprendendo tutti ed è uno dei giocatori da fermare. L’allenatore croato ha anche scherzato sulla prestazione di domani del numero 14, con l’augurio che sia negativa.

“Ho giocato con lui in Nazionale anche. Ha fatto la storia del nostro popolo, non nascerà mai più uno così, ha vinto il Pallone d’Oro, la Champions. Lui ha 40 anni e gioca a questi livelli. È un’altra storia nella storia, speriamo domani faccia cagare”.

Tudor poi ha continuato analizzando la differenza d’animo delle due squadre, secondo lui assente e su cui non occorre soffermarsi troppo.

“Bisogna fare una bella gara. Non vedo differenze particolari, contano poco queste cose. Loro hanno il vantaggio che han giocato domenica”.

La formazione piemontese ha intenzione di replicare la vittoria dello scorso gennaio: in quell’occasione, la Juve allenata da Thiago Motta si impose 2-0. D’altra parte il Milan, sempre a gennaio 2025 riuscì a sconfiggere 2-1 Vlahovic e compagni in Supercoppa Italiana, grazie al rigore di Pulisic e all’autogol di Gatti.