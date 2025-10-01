Verso Juventus-Milan, Allegri pensa a una mossa a sorpresa in attacco

In vista della delicata sfida dello Stadium contro la Juventus di Tudor, Allegri potrebbe rimescolare le carte in tavola in fase offensiva

È solo l’inizio della stagione, ma a Milano sponda rossonera l’aria sembra già cambiata rispetto all’anno passato. Le incertezze e i contraccolpi vissuti pochi mesi fa sono stati spazzati via da due scelte decisive: l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, forte della sua esperienza internazionale, e l’affidamento della panchina a Massimiliano Allegri, tecnico pragmatico e capace di ridare equilibrio. I risultati non si sono fatti attendere: dopo lo scivolone con la Cremonese, il Milan ha inanellato cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, subendo una sola rete da De Bruyne con una distribuzione delle reti che testimonia la ritrovata coralità della squadra.

Il simbolo di questa rinascita è senza dubbio Luka Modric. Classe infinita, mentalità feroce e una leadership che contagia compagni e tifosi: il croato incarna oggi ciò che mancava la scorsa stagione. A dividersi la palma di Mvp della stagione c’è anche, ovviamente, Pulisic, attuale capocannoniere della Serie A e schierato nell’insolita posizione di seconda punta. In vista della trasferta di Torino però, potrebbero cambiare alcuni scenari.

Milan, Pulisic confermatissimo: chi in tandem con l’americano?

L’attesa per il big match contro la Juventus cresce e in casa Milan i riflettori sono puntati sull’attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha ormai deciso di affidarsi a Christian Pulisic come punto fermo del reparto offensivo, ma resta aperta la corsa per scegliere il suo partner.

Milan, Pulisic confermatissimo: chi in tandem con l'americano?

In pole c’è Santiago Gimenez, il messicano che nelle ultime settimane ha convinto lo staff tecnico per continuità e capacità di incidere. Le sue chance, secondo la Gazzetta, sfiorano il 40%. Subito dietro si posiziona Nkunku (30%), in crescita di condizione e pronto a ritagliarsi spazio nelle rotazioni. Più staccati Loftus-Cheek (20%), che potrebbe essere utilizzato come jolly a supporto del centrocampo, e Rafael Leao (10%), al momento considerato più utile come arma a gara in corso.

Vincenzo Esposito

