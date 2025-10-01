Verso Juventus-Milan, Allegri pensa a una mossa a sorpresa in attacco

In vista della delicata sfida dello Stadium contro la Juventus di Tudor, Allegri potrebbe rimescolare le carte in tavola in fase offensiva

È solo l’inizio della stagione, ma a Milano sponda rossonera l’aria sembra già cambiata rispetto all’anno passato. Le incertezze e i contraccolpi vissuti pochi mesi fa sono stati spazzati via da due scelte decisive: l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, forte della sua esperienza internazionale, e l’affidamento della panchina a Massimiliano Allegri, tecnico pragmatico e capace di ridare equilibrio. I risultati non si sono fatti attendere: dopo lo scivolone con la Cremonese, il Milan ha inanellato cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, subendo una sola rete da De Bruyne con una distribuzione delle reti che testimonia la ritrovata coralità della squadra.

Il simbolo di questa rinascita è senza dubbio Luka Modric. Classe infinita, mentalità feroce e una leadership che contagia compagni e tifosi: il croato incarna oggi ciò che mancava la scorsa stagione. A dividersi la palma di Mvp della stagione c’è anche, ovviamente, Pulisic, attuale capocannoniere della Serie A e schierato nell’insolita posizione di seconda punta. In vista della trasferta di Torino però, potrebbero cambiare alcuni scenari.

Milan, Pulisic confermatissimo: chi in tandem con l’americano?

L’attesa per il big match contro la Juventus cresce e in casa Milan i riflettori sono puntati sull’attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha ormai deciso di affidarsi a Christian Pulisic come punto fermo del reparto offensivo, ma resta aperta la corsa per scegliere il suo partner.

In pole c’è Santiago Gimenez, il messicano che nelle ultime settimane ha convinto lo staff tecnico per continuità e capacità di incidere. Le sue chance, secondo la Gazzetta, sfiorano il 40%. Subito dietro si posiziona Nkunku (30%), in crescita di condizione e pronto a ritagliarsi spazio nelle rotazioni. Più staccati Loftus-Cheek (20%), che potrebbe essere utilizzato come jolly a supporto del centrocampo, e Rafael Leao (10%), al momento considerato più utile come arma a gara in corso.