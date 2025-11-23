Allegri: “Abbiamo fatto una bella partita”, poi il commento sulla classifica è imperdibile

Il Milan vince il derby della Madonnina. I rossoneri trionfano sull’Inter grazie alla rete di Christian Pulisic e volano a 25 punti, a -2 dalla vetta solitaria della Roma e un punto sopra l’Inter. Il derby vale tantissimo dunque per i rossoneri, che tornano alla vittoria dopo il piccolo passo falso di Parma. Del derby vinto ne ha parlato Massimiliano Allegri, intervistato nel post-partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Allegri: “Fatta una bella partita, una gioia aver vinto tanti scontri diretti”

Sulla partita

“Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Nel primo quarto d’ora eravamo un po’ assenti, poi la squadra ha giocato meglio. Abbiamo avuto 5/6 occasioni in cui potevamo rifinire meglio. Bisogna essere più bravi sui cross e sulla qualità dei passaggi. Abbiamo avuto delle situazioni in contropiede, ma abbiamo difeso bene sulle preventive. La squadra ha fatto una bella partita, l’Inter ha avuto delle occasioni su palla inattiva, ma abbiamo difeso bene”.

Vittorie negli scontri diretti

“Il fatto che abbiamo vinto tutti gli scontri diretti è una bella gioia. I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare più nella pressione offensiva e credo che miglioreremo anche dal punto di vista fisico”.

Migliorare con le ‘piccole’

“Questa partita ha confermato il trend di questo inizio di stagione: quando abbiamo avuto partite in cui dobbiamo essere noi a dettare il ritmo, abbiamo fatto alcune volte fatica. Quando c’è da stare attenti nei big match difendiamo bene. Va fatto un passo in avanti quando giochiamo con le piccole. Questa vittoria servirà soprattutto a livello psicologico”.

