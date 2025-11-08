Allegri non ci sta: sfogo in diretta dopo Parma – Milan contro la squadra, avete sentito?

Pari per 2-2 tra il Parma e il Milan, a seguito di un match molto pirotecnico, con entrambe le compagini che hanno avuto le opportunità per lasciare ulteriormente il segno. Tante le palle sprecate, nel secondo tempo, dai rossoneri, che ora devono sperare in una non vittoria del Napoli per non vedersi perdere terreno proprio dagli azzurri. A parlare, a termine del match, è stato Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN, spiegando quello che è il suo punto di vista a margine del fischio finale.

Di seguito, le parole di Massimiliano Allegri dopo il fischio finale di Parma – Milan, rilasciate a DAZN:

“Le partite di calcio in un attimo si capovolgono, nel bene e nel male. Alla fine del primo tempo abbiamo subito questa rete, non siamo riusciti a restare tranquilli. Passavano palloni in area mentre noi eravamo fermi. Siamo stati troppo passivi, abbiamo avuto delle occasioni ma anche Maignan ha fatto delle parate importanti. Bisogna crescere, dovevamo fare battaglia”

Pochi punti con le piccole? Sapessi perché, sarebbe facile. Oggi c’era bisogno di fare la guerra ma non l’abbiamo fatta. Al 45′ era già finito il primo tempo, non puoi concedere gol su una palla facile.

Estupinan era da tanto che non giocava, Pulisic è rientrato bene. Ora aspettiamo Rabiot, Jashari sta crescendo. È questione di gestire i momenti. oggi c’era da lottare. Abbiamo preso due gol non dico regalati, ma quasi. Su quello bisognerà assolutamente capire.

Vedremo dopo l’Inter se la sosta ci farà bene o male. Siamo nei primi quattro posti in classifica e questo è il nostro obiettivo. Con le piccole abbiamo fatto pochi punti e bisogna migliorare questi risultati”.