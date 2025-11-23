Allegri: “Si lavora per serate come queste. Rabiot ha 90′ nelle gambe? Vi spiego”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l’Inter. Tanti gli spunti da parte del tecnico livornese, carico come non mai per il derby che inizierà tra pochissimo.

Queste le parole di Massimiliano Allegri prima della sfida contro l’Inter:

“Era importante per noi recuperare tutti i giocatori. Dall’ultima sosta abbiamo avuto pochi giocatori, abbiamo dovuto fare più una gestione negli allenamenti, con tutti i ritorni abbiamo alzato il livello. Abbiamo lavorato bene, stasera è una partita complicata ma l’importante sarà una bella prestazione per iniziare un percorso che dovrà portarci a marzo nelle migliori condizioni.

Bartesaghi sta crescendo, un giocatore con poche partite nelle gambe ma affidabile e di grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe, ma stasera ci vorrà grande cuore e determinazione.

Con la Roma abbiamo fatto male i primi 25 minuti, dobbiamo essere più lucidi e sereni. Stasera sarà una partita di duelli: chi ne vincerà di più, vincerà la partita.

è una serata meravigliosa, si lavora per giocare serate così. C’è un’emozione e un’adrenalina pazzesca, speriamo di vincere, altrimenti continueremo a lavorare per il nostro obiettivo che è entrare fra le prime quattro”.