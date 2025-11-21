Assalto dell’Inter, il retroscena è clamoroso: clausola pagata e affare con il Milan a un passo

Un clamoroso retroscena, che avrebbe potuto cambiare l’ordine degli eventi. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, l’ex Milan Suso ha svelato un inaspettato retroscena di mercato: l’esterno spagnolo sarebbe potuto essere dell’Inter. Uno scenario davvero impensabile che soltanto le pieghe del calciomercato possono regalare.

“Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare”. Questa la confessione per gli addetti ai lavori da parte di Suso, protagonista di grandi stagioni in maglia Milan a cavallo tra il 2016 ed il 2020.

“Ricordo perfettamente quel momento, io potevo liberarmi con la clausola rescissoria e l’Inter era anche disposta a pagarla. Il fatto che l’Inter mi volesse era di certo un motivo d’orglio per me, ma non avrei mai potuto farlo. Non sarebbe stato giusto per quello che avevo vissuto a Milano”

Uno scenario di mercato inedito, passato in sordina, ma estremamente significativo, per comprendere quello che è stato Suso, per alcuni frangenti, nella sua esperienza italiana.

Suso ha avuto modo di parlare anche dei suoi ricordi nei vari derby, in vista di quello in programma per domenica:

“Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice. Derby del 2016? Era il mio primo derby da titolare e l’atmosfera era speciale. E poi avevo fatto una promessa. Se avessi fatto doppietta e avessimo vinto, sarei tornato a casa a piedi. L’Inter però pareggiò nel recupero.



Mai avuto paura di giocare un derby in mezzo a così tante persone. È una sensazione di felicità perché fai parte di qualcosa che hai visto in tv da bambino. Sei orgoglioso di esserci arrivato”.