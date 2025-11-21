Assalto dell’Inter, il retroscena è clamoroso: clausola pagata e affare con il Milan a un passo

Un clamoroso retroscena, che avrebbe potuto cambiare l’ordine degli eventi. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, l’ex Milan Suso ha svelato un inaspettato retroscena di mercato: l’esterno spagnolo sarebbe potuto essere dell’Inter. Uno scenario davvero impensabile che soltanto le pieghe del calciomercato possono regalare.
Suso in maglia Inter? L’ex Milan svela tutto
“Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare”. Questa la confessione per gli addetti ai lavori da parte di Suso, protagonista di grandi stagioni in maglia Milan a cavallo tra il 2016 ed il 2020.
“Ricordo perfettamente quel momento, io potevo liberarmi con la clausola rescissoria e l’Inter era anche disposta a pagarla. Il fatto che l’Inter mi volesse era di certo un motivo d’orglio per me, ma non avrei mai potuto farlo. Non sarebbe stato giusto per quello che avevo vissuto a Milano”
Uno scenario di mercato inedito, passato in sordina, ma estremamente significativo, per comprendere quello che è stato Suso, per alcuni frangenti, nella sua esperienza italiana.
Le parole sul derby
Suso ha avuto modo di parlare anche dei suoi ricordi nei vari derby, in vista di quello in programma per domenica:
“Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice. Derby del 2016? Era il mio primo derby da titolare e l’atmosfera era speciale. E poi avevo fatto una promessa. Se avessi fatto doppietta e avessimo vinto, sarei tornato a casa a piedi. L’Inter però pareggiò nel recupero.
Mai avuto paura di giocare un derby in mezzo a così tante persone. È una sensazione di felicità perché fai parte di qualcosa che hai visto in tv da bambino. Sei orgoglioso di esserci arrivato”.