Attaccante Milan, comincia il rebus per gennaio: poche altre possibilità per Gimenez!

Il Milan guarda al mercato di gennaio per rinforzare l’attacco. Come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, sta valutando diverse opzioni dopo un inizio di stagione altalenante del reparto offensivo. In particolare, il rendimento di Santiago Gimenez non ha convinto pienamente Massimiliano Allegri, e il centravanti messicano potrebbe addirittura entrare in uno scambio per favorire l’arrivo di un nuovo attaccante.

Milan, Gimenez non convince: nel mirino Füllkrug e Sorloth per gennaio

Secondo quanto spiegato da Ceccarini, il primo nome sul taccuino di Tare è quello di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco acquistato dal West Ham per 26 milioni di euro più 4 di bonus nell’estate 2024. L’altro profilo seguito è Alexander Sorloth, centravanti dell’Atletico Madrid, che il club valuta con grande attenzione. Come riferisce Ceccarini, non è escluso che il Milan possa proporre proprio Gimenez come contropartita tecnica, soluzione che piace alla dirigenza spagnola e che permetterebbe ai rossoneri di ridurre l’esborso economico.