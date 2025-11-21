David Odogu, il giovane difensore centrale tedesco acquistato la scorsa estate dal Wolfsburg, rischia di lasciare il Milan già nella sessione invernale. La dirigenza rossonera valuta l’ipotesi di un prestito per dare al calciatore classe 2006 più continuità e al contempo fare spazio per l’acquisto di un nuovo difensore.

Odogu prepara le valigie: il Milan punta quattro nomi per rinforzare la difesa

L’arrivo di Odogu dal Wolfsburg era stato vissuto come un colpo interessante e prospettico. Tuttavia, il difensore potrebbe però partire già a gennaio, con la formula del prestito. L’idea è semplice: accumulare minuti sul campo e crescere lontano da una pressione troppo alta, perché finora Odogu ha trovato poco spazio con la maglia rossonera.

In più, con Allegri che gestisce una difesa a tre, la concorrenza è forte. Quindi, il club rossonero sembra pronto a sacrificare il giovane per dare maggiore solidità al reparto con un nuovo investimento, magari con più esperienza. Il classe 2006 ha un grande potenziale, ma è ancora grezzo.

È arrivato a Milano per circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. L’idea del Milan sarebbe quella di fare spazio per l’acquisto di un nuovo difensore. I nomi nel mirino sarebbero quattro: Gomez del Liverpool, Gila della Lazio, Kristensen dell’Udinese e Kim del Bayern Monaco.