Santiago Giménez sta vivendo una prima parte di stagione complicata, segnata da rendimento altalenante e un paio di problemi fisici. Nonostante le difficoltà, dall’Inghilterra ci sarebbero diversi club interessati al suo profilo e nelle ultime ore alcune piste hanno ripreso forza. Il Milan osserva la situazione con attenzione, pronto a valutare eventuali sviluppi in vista della sessione invernale. Dopo un avvio di stagione deludente del messicano, il club rossonero starebbe pensando alla cessione per gennaio.

Gimenez fa le valigie: due club inglesi fanno sul serio

Santiago Gimenez piace molto in Premier League. Il ‘Bebote’, costato al Milan 30,2 milioni di euro più bonus, sembra piacere in modo particolare a due club della Premier League. Sulle tracce del messicano classe 2001 ci sarebbero Sunderland e West Ham. Tra i due club, sarebbe il primo quello più deciso ad affondare il colpo per Santiago. Secondo ‘Sport Mediaset’, il Sunderland starebbe spingendo forte per assicurarsi Giménez del Milan.

Il club britannico sarebbe già in trattativa con l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, proponendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di determinate condizioni. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il messicano direbbe addio al Diavolo già nella sessione invernale. In tal caso, il Milan dovrebbe correre ai ripari, perché perdere l’attaccante significherebbe dover cercare una nuova punta di riferimento.

I nomi sul taccuino del Milan

Igli Tare avrebbe in mente due profili per sostituire Giménez. Il primo nome è quello di Mateo Pellegrino del Parma, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. In alternativa, il club lombardo starebbe tenendo sottocchio l’attaccante dello Strasburgo, Joaquín Panichelli. Il discorso resta comunque subordinato all’uscita del “Bebote”. Solo in caso di partenza reale il Milan proverà ad accelerare per uno dei sostituti.