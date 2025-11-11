La questione rinnovo di Mike Maignan resta aperta in casa Milan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a fine stagione, con bassissime chance di rinnovo. Questa situazione spinge il club a guardarsi intorno, monitorando i possibili sostituti. Non solo Suzuki, Caprile, Restes e Atubolu, emerge un nuovo nome sul taccuino di Tare: Bento Matheus Krepski, portiere dell’Al Nassr. Un profilo seguito con attenzione anche dall’Inter, pronta a cogliere un’occasione sul mercato.
Bento vuole l’Europa: Tare sfida l’Inter per il brasiliano
Bento Matheus Krepski è arrivato all’Al Nassr nel 2024 dalla Atlético Paranaense per circa 18 milioni di euro. Ora desidera salutare il campionato saudita per misurare le sue qualità nel calcio europeo. Una scelta che Bento avrebbe fatto sopratutto in vista dei prossimi Mondiali.
Il portiere brasiliano, che in Nazionale si gioca il posto da titolare con Ederson, cerca maggiore spazio e una vetrina più importante della Saudi Pro League. Il suo attuale contratto scade a fine anno e la società potrebbe aprire alla cessione già a gennaio. Con uno stipendio attorno ai 6,1 milioni di euro, dovrà molto probabilmente ridurre le pretese per convincere un club europeo.
Il costo del cartellino
Secondo ‘Tuttomercatoweb’, il Milan starebbe pensando anche al calciatore classe 1996 come erede di Maignan. L’Inter lo aveva già seguito in precedenza e ora l’occasione torna concreta. Bento può rappresentare una scommessa interessante, vista l’età e la possibilità di crescita.
Bento potrebbe salutare l’Arabia già a gennaio con la giusta offerta sul tavolo. La trattativa potrebbe prendere forma sulla base di 10-12 milioni richiesti dall’Al Nassr. Il brasiliano vuole l’Europa e starebbe facendo molta pressione tramite i suoi agenti per la cessione.