Il Milan sta già guardando al futuro della porta rossonera. Il contratto di Mike Maignan, in scadenza a giugno del 2026, spinge il club a guardarsi intorno, mettendo nel mirino nomi come quello di Elia Caprile del Cagliari, Noah Atubolu del Friburgo e Zion Suzuki del Parma. Tra questi nomi ci sarebbe una new entry intrigante: Illan Meslier, il portiere francese del Leeds. Un nome che piace molto anche all’Inter.

Il punto sul mercato dei portieri: nuovo nome nel mirino

La dirigenza del Milan sta monitorando il dossier di tanti portieri in vista della prossima stagione. Il contratto di Mike Maignan scade il 30 giugno 2026, e al momento non sembrano esserci garanzie per il rinnovo. Sulla lista del club figurano nomi noti, ma anche un profilo che potrebbe cambiare la strategia di mercato dei rossoneri.

Tra i profili nazionali, spicca Elia Caprile del Cagliari: riscattato dai sardi per circa 8 milioni, ma ora è valutato ora molto di più. Dall’estero, invece, si fa largo il nome di Noah Atubolu, giovane portiere tedesco del Friburgo, 23 anni, fisico imponente, con un contratto in scadenza 2027 e una clausola rescissoria che non arriva ai 20 milioni.

Il nome a sorpresa: occhi su Meslier

A sorprendere, però, è Illan Meslier, portiere francese del Leeds United, che figura come un nome caldo nelle ultime settimane. Classe 2000, Meslier è in scadenza nel 2026 e, dopo aver perso il posto da titolare, potrebbe lasciare gli “Whites” già a gennaio. Tutto è nato dal mancato rinnovo: ora Meslier è finito dietro a Lucas Perri e Karl Darlow nella gerarchie del Leeds.

Da battere ci sarà la concorrenza dell’Inter, in cerca dell’erede di Yann Sommer. Un aspetto che rende il suo profilo interessante è anche il legame con l’agente Pini Zahavi, già protagonista di trattative recenti con i dirigenti di Inter e Milan. Il procuratore è lo stesso che cura gli interessi di Christopher Nkunku, attuale attaccante dei rossoneri. Inoltre, con l’Inter ha chiuso l’operazione Andy Diouf a margine della scorsa sessione di mercato.

Il Leeds preferirebbe monetizzare subito piuttosto che perderlo a parametro zero. Il Milan non avrebbe parlato solo di Illan Meslier con Pini Zahavi. Nel discorso ci sarebbe finito anche Robert Lewandowski, bomber del Barcellona in cerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione.