Caso Milan, rischio addio per un big: un club di Serie A alla finestra

In un Milan che prosegue con ambizione la sua stagione, non ha ancora trovato lieto fine il caso relativo a Mike Maignan. Il portiere francese non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini per Tmw, ad oggi non ci sarebbero passi in avanti al riguardo e alla finestra ci sarebbe anche la Juventus.

Maignan, rinnovo ancora lontano: occhio alla Juve!

Secondo quanto riportato da Tmw, la permanenza di Maignan al Milan sarebbe davvero in forte dubbio. Tare e Allegri stanno facendo il massimo per trattenerlo, ma la trattativa per il rinnovo continua a non registrare progressi. Ad essere ingombrante però è anche l’ombra della Juventus, alla ricerca di eventuali opportunità di mercato a parametro zero. Il club bianconero sarebbe così pronto anche ad un’offerta importante sul piano dell’ingaggio per superare la concorrenza.

Il Chelsea resta in prima fila

Il club in prima fila per Maignan in caso di addio al Milan resta però ancora il Chelsea. Già in estate i Blues avevano provato a rilevarlo, ma si sono scontrati con le richieste eccessive dei rossoneri. Il club inglese sarebbe così molto deciso per un nuovo tentativo in estate, stavolta senza dover trattare con il Milan vista la scadenza del contratto del giocatore.