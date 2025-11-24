Cassano provoca ancora su Leao: il siparietto da Napoli fa infuriare tutti

Leao continua ad essere al centro di polemiche al di fuori del rettangolo di gioco. E nello specifico sotto la lente d’ingrandimento di Antonio Cassano che, durante l’evento Viva el Tour organizzato con Lele Adani e Nicola Ventola, ha punzecchiato, ancora una volta, il 10 rossonero.

Cassano dà ragione al pubblico: la conferma lascia senza parole

Il tour oggi era di tappa a Napoli e come ospite speciale c’era l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Durante l’evento non sono, però, mancate le frecciate rivolte a Rafael Leao, soprattutto quando dal pubblico è arrivato un commento poco carino nei confronti del portoghese, con un paragone con l’ospite della serata e approvazione da parte di Fanta Antonio. Cercando di edulcorare il tutto, il paragone riguardava Insigne, che secondo il pubblico, si può considerare un calciatore superiore a Leao, con Cassano che non ha tardato a confermare questa tesi.

Non finisce affatto, quindi, questa faida fra Fantantonio e il portoghese del Milan, da sempre al centro delle critiche dell’ex calciatore della Sampdoria.