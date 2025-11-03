Cesari accusa: “Gesto volontario e inaccettabile”, ora può finire nei guai dopo Milan-Roma?

La gara di San Siro, tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini, è stata una partita molto combattuta e “viva” sotto tutti i punti di vista.

L’importanza della partita, in quanto big match, è stata sottolineata dall’intensità messa in campo dai calciatori di entrambe le squadre. Da segnalare, però, uno spiacevole episodio avvenuto a seguito del calcio di rigore, sbagliato dalla Roma, tra l’arbitro Guida e Saelemaekers.

Milan, ecco cos’è successo tra Guida e Saelemaekers

Il Milan batte la Roma e si porta ad un solo punto dal primo posto, occupato dal Napoli di Conte. Nel corso della partita, però, è avvenuto un episodio inusuale che ha visto protagonisti l’arbitro Guida e il numero 56 del Milan.

A seguito del rigore sbagliato da Paulo Dybala e parato da Mike Maignan, precisamente al minuto 82, Alexis Saelemaekers si è lasciato andare ad un’esultanza plateale, che è sembrata molto più una provocazione nei confronti dell’arbitro.

Guida, però, non ha estratto nessun cartellino nei confronti del calciatore rossonero ma, anzi, si è avvicinato al belga e sembra avergli dato un calcetto sul piede, anche secondo la ricostruzione di Graziano Cesari.

Cesari netto sull’episodio: le sue parole

Graziano Cesari, ex arbitro oggi moviolista, intervenuto a Pressing ha detto la sua sul contatto Guida-Saelemaekers: