Clamorosa novità dalla Spagna: può arrivare al Milan dal Barcellona!

Il Milan starebbe preparando una mossa a sorpresa per la prossima estate: Robert Lewandowski è nel mirino dei rossoneri. Dalla Spagna arrivano conferme su un primo contatto tra la dirigenza e l’entourage del bomber polacco, in scadenza con il Barcellona a giugno. A spingere per l’operazione sarebbe Zlatan Ibrahimovic, grande estimatore del centravanti e figura chiave nelle strategie di mercato di via Aldo Rossi. La trattativa, però, dipenderà dalla decisione finale del giocatore sul suo futuro in Catalogna.

Il Milan fa sul serio per Lewandowski: le ultime dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Milan è pronto a inserirsi se Lewandowski dovesse scegliere di non rinnovare con il Barcellona.

Il club rossonero sta valutando seriamente l’idea e punta a un ingaggio biennale per convincere il fuoriclasse, il cui contratto col Barça è al momento in scadenza a giugno 2026. A spingere per l’operazione è Zlatan Ibrahimovic, convinto che l’arrivo del polacco possa elevare ulteriormente il livello tecnico e l’esperienza dello spogliatoio.

Contatti avviati con l’entourage

Le prime interlocuzioni tra il Milan e i rappresentanti del giocatore sarebbero già avvenute. Il futuro di Lewandowski è perciò ancora aperto. Il giocatore ha dichiarato di non aver preso una decisione definitiva e tutto potrebbe succedere in estate.

L’attaccante è seguito da Pini Zahavi, lo stesso agente che cura anche gli interessi di Christopher Nkunku. I rossoneri puntano su un progetto ambizioso, simile a quello che ha portato Luka Modric a Milano: anche il croato, arrivato a parametro zero, è diventato subito un leader tecnico e carismatico nel gruppo.