Clamoroso Milan, la decisione fa infuriare squadra e tifosi: è già polemica

Continua a far discutere sul web il video di Alexis Saelemaekers che esulta in faccia all’arbitro Marco Guida, dopo che Mike Maignan ha neutralizzato il rigore a Paulo Dybala nel finale di Milan–Roma. Il direttore di gara, dopo l’accaduto, ha rifilato un calcetto al calciatore rossonero, come evidenziato da Bordocam di DAZN. I tifosi rossoneri si aspettavano un provvedimento disciplinare nei confronti del giudice di gara, ma l’AIA alla fine ha optato per non intraprendere alcuna azione punitiva.

Caso Saelemaekers – Guida: niente stop per l’arbitro, continuerà ad arbitrare

Il gesto dell’arbitro Guida nei confronti di Saelemaekers non è piaciuto a nessuno. In primis a Graziano Cesari, ex giudice di gara internazionale e oggi moviolista di Mediaset, che a Pressing aveva etichettato il tutto come “atteggiamento poco consono da parte di un arbitro internazionale”.

Inutile ribadire che i tifosi del Diavolo sono dello stesso parere dell’ex direttore di gara, e nella giornata odierna si aspettavano quanto meno un provvedimento da parte dell’AIA nei confronti del classe ’81 della sezione di Torre Annunziata, che alla fine non è arrivat0. Ne una sanzione economica, ne tantomeno uno stop. L’arbitro continuerà a comandare gli incontri di Serie A come se nulla fosse accaduto.

Milan – Roma, Guida sbaglia ma anche Saelemaekers non è innocente: meritava il rosso

Il finale di Milan–Roma continuerà a far discutere ancora a lungo. Dopo il rigore sbagliato da Dybala, è successo il caos, ma va sottolineato che il rossonero Saelemaekers è colpevole tanto quanto l’arbitro Guida. Il direttore di gara, infatti, avrebbe potuto e dovuto valutare diversamente l’episodio controverso.

L’ala di mister Allegri meritava l’espulsione per esultanza irriguardosa. L’arbitro, invece, ha deciso di non intervenire, lasciando correre. Un giudizio che, unito alla successiva reazione istintiva con calcetto ai danni del belga, ha alimentato ulteriormente le polemiche.