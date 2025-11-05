Dall’Atletico Madrid al Milan, mossa a sorpresa di Tare: pronto il colpo da 15 milioni di euro

C’è un nome che sta circolando con insistenza nei corridoi di Casa Milan. Un profilo che piace molto al ds Igli Tare, pronto ad affondare il colpo in vista del prossima sessione di mercato. A gennaio qualcosa potrebbe muoversi, perché il club valuta un innesto importante per la difesa. E tra le opzioni emerse, spicca quella di José María Giménez, leader dell’Atlético Madrid.

Il Milan piomba sul centrale uruguaiano: il costo del cartellino sprona Tare a chiudere l’affare

Il centrale uruguaiano piace da tempo alla dirigenza rossonera, che considera il suo profilo ideale per alzare il livello del reparto. Esperienza, carattere e capacità di lettura sono le qualità che più convincono la società, oggi guidata da Massimiliano Allegri, decisa a riportare stabilità in difesa.

Il Milan sta valutando l’acquisto di un difensore di esperienza e affidabilità. Un segnale chiaro che apre alla possibilità di un’operazione già nella finestra invernale. Giménez, classe 1995, rappresenta l’identikit perfetto per completare un reparto che ha mostrato alti e bassi in questa prima parte di stagione.

Gimenez è sotto contratto con l’Atletico del ‘Cholo’ Simeone fino al 30 giugno 2028. A spingere Tare verso questa pista sarebbe sopratutto il costo dell’operazione. L’esperto difensore potrebbe lasciare la Spagna per 15 milioni di euro, cifra decisamente alla portata del Milan.

L’Atletico pensa già al dopo Gimenez?

Le prossime settimane saranno decisive. Il Milan continua a monitorare più piste, ma quella che porta a Giménez resta tra le più solide. Dalla Spagna filtrano segnali di apertura e la trattativa non richiederebbe nemmeno uno sforzo economico così importante.

Ad agevolare l’operazione potrebbe essere anche lo stesso Atletico, qualora riuscisse a mettere le mani sul centrale del Barcellona: Andreas Christensen. Il club rossonero intende muoversi con cautela, cercando il giusto equilibrio tra sostenibilità e necessità tecnica. L’operazione, se dovesse prendere forma, sarebbe un messaggio forte a tutto il campionato. Il Milan sa di dover consolidare la propria struttura difensiva.

Giménez offrirebbe affidabilità immediata e leadership, due aspetti che mancano da tempo nella retroguardia. L’idea è chiara: costruire una base solida su cui poggiare il futuro. E a gennaio, il nome di Giménez potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice suggestione.