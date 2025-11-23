Derby decisivo? Scaroni si sbilancia sullo Scudetto e poi parla anche di San Siro

Tutto pronto a San Siro per il derby tra Milan e Inter. I rossoneri recuperano Rabiot e Pulisic e puntano a restare in scia con la testa della classifica. L’Inter tenta di riottenere la testa della classifica, ma dovrà farlo senza Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Nel pre-partita ha il presidente del Milan Paolo Scaroni.
Scaroni: “Ottimisti per il futuro. San Siro? Cercheremo di fare uno stadio all’altezza”
Paolo Scaroni ha parlato nel pre-partita a DAZN prima di Inter-Milan. Queste le sue parole.
“San Siro? Dividiamo da tempo lo stadio con l’Inter. Abbiamo fatto un percorso lungo e insieme, ma le cose belle richiedono tempo. Serve che il nuovo stadio sia altrettanto iconico quanto l’attuale San Siro. Scudetto? Abbiamo lavorato per dare competitività alla nostra squadra. Come dice Allegri, i conti si fanno a marzo, ma siamo fiduciosi e ottimisti. Abbiamo costruito molti accordi con l’Inter, ma nella prossima ore e mezza saremo rivali (ride, ndr)”.