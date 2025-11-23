Derby decisivo? Scaroni si sbilancia sullo Scudetto e poi parla anche di San Siro

Tutto pronto a San Siro per il derby tra Milan e Inter. I rossoneri recuperano Rabiot e Pulisic e puntano a restare in scia con la testa della classifica. L’Inter tenta di riottenere la testa della classifica, ma dovrà farlo senza Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Nel pre-partita ha il presidente del Milan Paolo Scaroni.

Scaroni: “Ottimisti per il futuro. San Siro? Cercheremo di fare uno stadio all’altezza”

Paolo Scaroni ha parlato nel pre-partita a DAZN prima di Inter-Milan. Queste le sue parole.