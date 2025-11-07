“Dovevo firmare con il Milan”, l’ex Udinese stupisce tutti: racconto inedito

In un’intervista rilasciata a ‘So Foot‘, l’ex attaccante dell’Udinese, ora al Lens, Florian Thauvin, ha svelato un importante quanto sorprendente retroscena riguardo la sua carriera. Come protagonista c’è il Milan, che è stato vicinissimo ad essere protagonista all’interno della carriera del classe 1993 francese. A rivelare nel dettaglio tutto ciò che riguarda il possibile trasferimento e i motivi del perché non è andato a buon fine, è stato il diretto interessato.

Thauvin poteva diventare rossonero

Florian Thauvin ha rivelato in un’intervista che fu a un passo dal vestire la maglia del Milan. Tutto accadde nel 2020, quando nella dirigenza rossonera c’erano ancora Maldini e Massara.

“A settembre 2020 fui vicino al Milan, trattavo con Maldini e Massara. Avrei dovuto firmare con loro, ma per motivi che tuttora ignoro l’affare non si è mai concretizzato”.

L’affare sfumato: rimpianto Milan?

Alla fine, però, l’affare non andò a buon fine, e lo stesso giocatore dopo anni non ha una spiegazione del motivo per cui l’operazione con il Milan non sia andata in porto. Dopo il 2020, Thauvin si trasferì in Messico per un’avventura esotica con la maglia del Tigres, prima del vero arrivo in Italia nel 2023 con l’Udinese. Qui la sua stella è tornata a brillare e, dopo una stagione e mezza molto positiva e il ritorno in Francia al Lens, l’esterno ha anche riconquistato la Nazionale.