Gabbia fa mea culpa: “Buttati due punti. Ecco cos’è successo nel primo tempo”

Pari per 2-2 tra il Parma e il Milan, a seguito di un match molto pirotecnico, con entrambe le compagini che hanno avuto le opportunità per lasciare ulteriormente il segno. Tante le palle sprecate, nel secondo tempo, dai rossoneri, che ora devono sperare in una non vittoria del Napoli per non vedersi perdere terreno proprio dagli azzurri. A parlare, a termine del match, è stato il difensore Matteo Gabbia ai microfoni di DAZN, spiegando quello che è il suo punto di vista a margine del fischio finale.

Queste le parole di Matteo Gabbia ai microfoni di DAZN, dopo Parma – Milan:

“Non siamo scesi bene in campo nel secondo tempo. Non siamo riusciti a compattarci, alle fine non abbiamo difeso bene. Questo è il grande dispiacere di questa sera. Questo ci deve far migliorare per non perdere punti del genere, già ne abbiamo persi tanti così”

“Sono delle situazioni della partita che in alcuni momenti siamo bassi e abbiamo fatto bene. Sono delle situazioni in cui non ci compattiamo, penso che poi gli errori che sono stati fatti questa sera sono arrivati perché dovevamo fare più attenzione ed essere più attivi. C’è molto dispiacere, sono stati buttati due punti. Ora dobbiamo avere la calma di lavorare e di vincere anche queste partite”.