Il Milan ha un grande problema, l’analisi non lascia scampo: riguarda il big

Il Milan mette nel mirino il prossimo incontro di Serie A, in programma domenica sera contro l’Inter. Un derby molto atteso, visto che potrebbe dare una sterzata importante alla stagione di entrambe le compagine, se non addirittura per l’intera lotta Scudetto. Massimiliano Allegri vuole portarsi a casa l’ennesimo scontro diretto di questa stagione: d’altronde, vincere il derby darebbe un segnale potenzialmente micidiale ai danni della concorrenza.

Per questo importante snodo, il Milan avrà a disposizione nuovamente (e finalmente) Adrien Rabiot. Su quest’ultimo si è soffermato il giornalista Franco Ordine nel suo editoriale pubblicato sulle colonne de Il Giornale, analizzando quella che è l’importante del francese ex Juve nello scacchiere tecnico – tattico del Diavolo.

Adrien Rabiot non ha sostituti: effettivamente, uno con le sue caratteristiche garantisce un tasso di qualità non indifferente per Massimiliano Allegri, che non si è speso certamente a caso, in prima persona, per portarlo con se in questa sua esperienza in maglia Milan.

Di seguito, quanto scritto da Ordine nell’editoriale in questione:

“Rabiot, 30 anni, piena maturità temperamentale e fisica, si è preso tutto il tempo necessario per guarire dall’insulto muscolare accusato con la Francia durante la sosta di ottobre ed è pronto a tornare nel derby che è poi l’evento messo nel mirino fin dal giorno in cui tornò con un polpaccio ferito da Parigi.

“Meglio aspettare qualche giorno in più, con quel muscolo c’è il rischio di fermarsi altre 3 o 4 settimane”, la saggia riflessione dell’interessato mancato quasi quanto Pulisic e forse anche di più all’ultimo Milan. Perché l’americano ha lasciato sulle spalle di Leao e di Saelemaekers il compito di rimediare qualche golletto mentre cavallo pazzo è senza sostituti. E la sua funzione è doppia se non addirittura tripla”.