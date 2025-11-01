“Il Milan non ha più confini”: le parole del doppio ex prima della sfida con la Roma

Alla vigilia di Milan-Roma, Alessandro Florenzi si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra passato e presente, l’ex difensore rossonero ha parlato con affetto del suo legame con la Roma, ma anche con grande fiducia del percorso del Milan di Massimiliano Allegri. “Per il Diavolo – ha spiegato – difficile fare peggio di un anno fa. Ora siamo pronti per un passo in più.”

“Milan senza limiti, Roma sei bellissima”

“Il Milan ha imparato dai propri errori, ha superato un periodo complicato. È un gruppo che ha fame, che non si accontenta. Roma resta una città che amo, ma questo Milan può arrivare ovunque.”

Cresciuto a Trigoria, il terzino ha vestito per anni la maglia giallorossa, diventando uno dei simboli di quella Roma combattiva e passionale. Florenzi è stato anche pienamente parte del progetto rossonero, prima del ritiro, dove ha trovato stabilità e un nuovo senso di appartenenza.

Il nuovo Milan di Allegri

“Con Allegri c’è ordine, chiarezza, fiducia. È un Milan che sa soffrire e ripartire, che punta in alto. Vincere aiuta a crescere e ci stiamo riuscendo.”

Una visione matura, che rispecchia lo spirito di un gruppo in costruzione ma consapevole del proprio valore. L’ex difensore ha poi sottolineato come la continuità sarà la chiave per competere su più fronti, in Serie A e nelle coppe.

Un cuore diviso, ma una sola missione

“Ho vissuto anni intensi, ho dato tutto. Ma oggi guardo avanti. A Milano mi sento a casa, e voglio dare ancora di più.”

Le sue parole racchiudono la doppia anima di un giocatore che ha saputo reinventarsi, trovando equilibrio tra sentimento e ambizione. Per Florenzi, la prossima sfida tra Milan e Roma sarà una partita speciale.