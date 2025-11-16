Il Milan prepara lo ‘sgarbo’ all’Inter: mossa a sorpresa dei rossoneri

Aria di derby in quel di Milano. Al rientro dalla pausa nazionali, Inter e Milan dovranno preparare il tanto atteso confronto. Domenica 23 novembre alle 20.45, San Siro verrà illuminato per il derby della Madonnina, match che va oltre i tre punti. Il derby tra i cugini però si gioca anche altrove, ad esempio sul mercato. Stessi obiettivi, stesse esigenze, Inter e Milan si battaglieranno anche qui.

Portiere cercasi: il Milan ha gli stessi obiettivi dell’Inter

Elia Caprile è stata la rivelazione di questo inizio di stagione. Riscattato dal Cagliari nella scorsa finestra di mercato per 8 milioni, il cartellino del classe 2001 è ora destinato a salire e i top club ci pensano, su tutti Milan e Inter.



L’Inter per Sommer a fine corso; il Milan per il rinnovo di Mike Maignan in stand-by. Le meneghine hanno attivato i radar per la retroguardia e il nome di Elia Caprile è in cima alla lista. Come riportato da ‘Radio Rossonera’, la pista che porterebbe al classe è infatti più di una semplice suggestione per il Milan, che vorrebbe battere così sul tempo le dirette concorrenti e “prevenire” eventuali brutte sorprese dal mercato in uscita.

Sul taccuino c’è anche Suzuki

L’alternativa esiste e si chiama Zion Suzuki. Il giapponese ha ben figurato in questo inizio di campionato, ma il recentissimo infortunio ha complicato i piani del Parma e degli estimatori del classe 2002. Rientro previsto tra un paio di mesi, intanto però, il Milan continua a monitorarlo, in attesa del suo rientro.